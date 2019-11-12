Рогозин попытался доказать отсутствие воровства на Восточном

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о новом механизме выделения средств на строительство космодрома Восточный. С его введением не зафискировано ни одного хищения, хотя накануне президент России Владимир Путин говорил, что воровство продолжается до сих пор.

По словам Рогозина, теперь деньги выделяют из казначейского аккредитива. Нет оснований считать, что они неэффективно расходуются, заверил он.

Рогозин отметил, что прежде хищениями занимались подрядчики «Спецстроя». Компанию расформировали и полностью сменили дирекцию Восточного, что исключило хищение денег, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Накануне Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, воровство на Восточном не удалось пресечь до сих пор.

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