Путин фразой «воруют до сих пор» описал проблемы с Восточным

Несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, злоупотребления и воровство не удалось пресечь до сих пор. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время совещания с правительством.

Глава государства напомнил, что неоднократно требовал обеспечить целевое и прозрачное использование бюджетных средств.

«Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов… Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», - цитирует Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что хищения продолжаются после возбуждения десятков уголовных дел и после назначения тюремных сроков. Он отметил, что проект носит национальный характер.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. С 2014 по 2018 годы было выявлено 17 тыс. нарушений, возбуждены 140 уголовных дел. К январю 2015 года объемы хищений оценивали в 13 млрд рублей.

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