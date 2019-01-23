«Роскосмос» попросил денег из-за космического срыва «Восточного»
Госкорпорация «Роскосмос» попросила дополнительно профинансировать строительство космодрома «Восточный». Из 19 объектов, которые планировалось сдать в 2018 году, удалось построить лишь 5.
Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации. Он напомнил, что в 2019 году был запланирован старт строительства второй очереди космодрома, чтобы к 2021 году он был полностью готов к запускам.
«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться», - констатировал премьер.
Он потребовал разработать эффективные механизмы управления и финансирования стройки и принять все возможные усилия для завершения строительства, пишет «Интерфакс».
«Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году», - добавил Медведев, призвав «меньше говорить и больше делать».
В октябре стало известно, что на строительство второй очереди космодрома выделят 238 млрд рублей.
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