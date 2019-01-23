Читай-город






«Роскосмос» попросил денег из-за космического срыва «Восточного»

«Роскосмос» попросил денег из-за космического срыва «Восточного»

Госкорпорация «Роскосмос» попросила дополнительно профинансировать строительство космодрома «Восточный». Из 19 объектов, которые планировалось сдать в 2018 году, удалось построить лишь 5.

Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации. Он напомнил, что в 2019 году был запланирован старт строительства второй очереди космодрома, чтобы к 2021 году он был полностью готов к запускам.

«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться», - констатировал премьер.

Он потребовал разработать эффективные механизмы управления и финансирования стройки и принять все возможные усилия для завершения строительства, пишет «Интерфакс».

«Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году», - добавил Медведев, призвав «меньше говорить и больше делать».

В октябре стало известно, что на строительство второй очереди космодрома выделят 238 млрд рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: космос
Следующая новость «Газпром» обнародовал гигантские долги регионов за газ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО