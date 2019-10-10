Родителей курящих детей хотят наказывать

Родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, могут начать привлекать к ответственности. Правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях такой нормы.

В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении нормы «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними». Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток, пишут «Известия».

Согласно существующим данным, в России курят около 10% подростков. Эксперты согласны с необходимостью бороться с детской зависимостью от сигарет, однако считают идею несправедливой и труднореализуемой.

Ранее сообщалось, что от неизвестной болезни, связанной с курением электронных сигарет, погибли 18 человек, еще 1080 заболели. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).