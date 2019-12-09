Роботостроители в РФ создают сборщика радиоактивного мусора

В начале 2020 года в России будет протестирован робот для утилизации радиоактивного мусора. Он рассчитан на использование в каньонах, где скоплены отходы с низким излучением.

Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. По его словам, устройство будет подвешиваться на специальную стрелу и подключаться к сети с помощью проводов. Робот управляется при помощи костюма, который передает ему движения от оператора.

В перспективе машина сможет работать автономно. Устройство рассчитано на использование в радиоактивных хранилищах, куда сбрасывается мусор с низким излучением — например, пробирки из лабораторий. Отходы будут сортировать, обрабатывать и сжигать, пишет ТАСС.

На сегодняшний день больше всего радиоактивного мусора скоплено в Красноярском, Забайкальском, Ставропольском краях, Томской, Челябинской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии. Меньше хранится в Московской, Кировской, Ленинградской, Архангельской и других областях.

Ранее Норвегия недалеко от границы с Россией нашла радиоактивный йод. Предполагалось, что источником могли быть выбросы фармацевтических препаратов на производственных объектах.

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