Роботостроители в РФ создают сборщика радиоактивного мусора
В начале 2020 года в России будет протестирован робот для утилизации радиоактивного мусора. Он рассчитан на использование в каньонах, где скоплены отходы с низким излучением.
Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. По его словам, устройство будет подвешиваться на специальную стрелу и подключаться к сети с помощью проводов. Робот управляется при помощи костюма, который передает ему движения от оператора.
В перспективе машина сможет работать автономно. Устройство рассчитано на использование в радиоактивных хранилищах, куда сбрасывается мусор с низким излучением — например, пробирки из лабораторий. Отходы будут сортировать, обрабатывать и сжигать, пишет ТАСС.
На сегодняшний день больше всего радиоактивного мусора скоплено в Красноярском, Забайкальском, Ставропольском краях, Томской, Челябинской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии. Меньше хранится в Московской, Кировской, Ленинградской, Архангельской и других областях.
Ранее Норвегия недалеко от границы с Россией нашла радиоактивный йод. Предполагалось, что источником могли быть выбросы фармацевтических препаратов на производственных объектах.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.