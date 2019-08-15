В норвежском воздухе нашли радиоактивный йод после ЧП в России

Недалеко от границы с Россией обнаружено неопасное количество радиоактивного йода. Его зафиксировала норвежская воздухоочистительная станция в Сванховде.

Об этом сообщило Агентство радиационной и ядерной безопасности Норвегии. Проба воздуха была взята с 9 по 12 августа. Она показала небольшое количество радиоактивного йода в атмосфере.

Связано ли это со взрывом в Северодвинске, в Агентстве не говорят. Там предполагают, что источником могли стать «выбросы радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащих йод, в производственных объектах», передает телеканал «360».

Радиоактивный йод при попадании в организм может вызвать поражение щитовидной железы и рак. В медицине его применяют, чтобы увидеть на рентгене место закупорки сосудов.