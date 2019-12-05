Риэлторы определили худший для приобретения вид жилья в России

Риэлторы определили худший для приобретения вид жилья в России

Фото: Pixabay

В России не советуют покупать доли в квартирах. По словам риэлторов, это самое низколиквидное имущество и есть ряд причин, из-за которых их почти невозможно реализовать.

В частности, доли нельзя сдавать в аренду без согласия других собственников, а пользоваться объектом тоже сложно. Собственник доли не имеет права прописать на свою часть квартиры не только посторонних лиц, но и родственников.

У покупки доли есть только два «плюса» - низкая цена и возможность прописаться, а значит получить постоянную регистрацию.

Риэлторы отмечают, что ликвидность доли появляется, лишь когда объект может быть выделен в виде отдельной комнаты. Такое имущество можно сдавать и получать доход, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров.

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