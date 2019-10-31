В Москве начали продавать квартиры 11 квадратов

На рынке новостроек пополнение. В третьем квартале 2019 года в продаже появились самые маленькие за всю историю квартиры. Их размер – 11 квадратных метров.



Студии площадью 11,1 кв.м и 11,6 кв.м. находятся в двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородский. В 2012 году, к примеру, плоащдь самого малогабаритного жилья составляла 33 кв.м.



При этом аналитики фиксируют рост минимальной стоимости малогабаритных квартир на рынке Москвы. Так сейчас однокомнатная квартира площадью 11,1 кв.м предлагается за 3,13 млн рублей. А однушка размером в 29 кв.м. продается за 4,25 млн рублей, передает «Интерфакс».

По всей России зафиксировано и подорожание съемного жилья - с сентября 2019 года.