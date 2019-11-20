Результаты 11 работ ЕГЭ-2019 могут аннулировать из-за почерка

Результаты нескольких работ по ЕГЭ 2019 года могут отменить после того, как почерковедческая экспертиза доказала, что они писались не одним и тем же человеком. Теперь в истории будут разбираться правоохранительные органы.

Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он сообщил, что впервые в этом году работы школьников проверял искусственный интеллект. К 75 работам возникли претензии. После почерковедческой экспертизы 64 работы признали «чистыми».

«Просто школьник где-то писал правой рукой, где-то — левой, из-за чего почерк оказался разным», - сообщил Кравцов.

Нарушения нашли в 11 работах – экспертиза доказала, что они написаны не одним и тем же человеком.

На ЕГЭ в 2020 году будет использоваться аналогичная программа, позволяющая по почерку определить, один ли человек решал задания. На вопрос «Известий», кто разработчик программы, Кравцов ответил: «Это секрет».

Ранее сообщалось, что Минпросвещения планирует сделать ЕГЭ по истории обязательным.

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