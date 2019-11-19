Минпросвещения планирует сделать ЕГЭ по истории обязательным
ЕГЭ по истории может войти в перечень обязательных. Такую возможность рассматривает Министерство просвещения России.
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, в ряде пилотных регионов ЕГЭ по истории пройдет как обязательный экзамен. Это произойдет в 2022 году, передает телеканал «360».
Выступая на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани, она сказала, что новый обязательный ЕГЭ введут вместе с запуском экзамена по иностранным языкам.
Форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» собрал учителей истории и обществознания. Они обсуждают вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам.
Ранее Рособрнадзор сообщил о разработке технологий для сдачи ЕГЭ онлайн.
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