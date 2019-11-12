Глава Рособрнадзора рассказал о переходе на сдачу ЕГЭ онлайн

В России разрабатывают технологию для сдачи ЕГЭ в режиме онлайн. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

По его мнению, часть работ можно будет сдавать онлайн, а при необходимости принимать вторую часть письменно. Он отметил, что при внедрении новой технологии Рособрнадзор должен быть уверен, что она не даст сбоев.

Перевод экзамена в онлайн осуществится не раньше, чем через два года, пишет «Интерфакс».

«Когда мы будем на 100% уверены, что это работает, мы примем решение», - заключил глава ведомства.

Напомним, ЕГЭ является выпускным и вступительным экзаменом в России. Он проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам, физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, информатике. В начале ноября в Кремле заявили, что вопрос отмены ЕГЭ не обсуждается.

Читайте нас в мобильном приложении