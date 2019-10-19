За подделку показателей домашних счетчиков смогут наказать

Результаты проверки домашних счетчиков россиян, которые вносятся в специальный реестр Росстандарта, будут иметь юридическую силу и отображаться в режиме онлайн.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», - пояснил глава Росстандарта Алексей Абрамов «Российской газете».

По его словам, это избавит россиян от звонков о срочной замене или проверке прибора, а также не даст мошенникам возможность навязывать свои услуги.

Ранее стало известно, что вскоре в небольших городах и сёлах можно будет оплатить услуги ЖКХ на кассах магазина.