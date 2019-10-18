ЖКХ можно будет оплатить в магазинах

Вскоре в небольших городах и сёлах можно будет оплатить услуги ЖКХ на кассах магазина. Три российские кредитные организации — татарстанский банк «Ак Барс», крымский РНКБ и федераль-

ный Райффайзенбанк могут внедрить подобный сервис.

Такая инициатива будет внедрена именно в малонаселённых пунктах. Ведь именно в сельских и малых населённых пунктах, а также на отдалённых территориях более всего ощущается дефицит финансовых услуг, считают в Центробанке.

Согласно идее кредитных организаций, кассиру нужно будет только отсканировать QR-код на коммунальной квитанции. Поэтому дополнительных нагрузок ощущаться не будет. Причем в дальнейшем возможно расширение услуги по всей стране, пишут «Известия».

Ранее СМИ писали о планах Сбербанка внедрить подобный сервис осенью 2019 года. Правда, пока в жизнь это так и не было воплощено.

Кстати, теперь все услуги ЖКХ можно будет получить в единой платёжке. Соотвествующий законопроект вскоре будет поддержан правительством.