Резник высказался о ситуации с солистом своего ансамбля в школе

Инцидент в московской школе, где участника ансамбля «Маленькая страна» окунули головой в унитаз, прокомментировал поэт и руководитель Илья Резник. Он назвал случившееся «свинством и зверством», а виновников – «маленькими зверенышами».

По словам Резника, школьник – «талантливый мальчик», он участвовал в благотворительных концертах и «всегда себя показывал товарищем, которого любил весь коллектив».

Поэт рассказал: «Когда нам позвонил отец мальчика, у него тряслись губы, мама после операции пережила настоящий кошмар».

Супруга Резника Ирина заявила Nation News, что ребенок занимался в ансамбле четыре года, после инцидента он «чувствует себя очень плохо». Она считает, что ситуация произошла «при потворстве классного руководителя и директора школы».

Накануне сообщалось, что в школе № 1536 города Москвы дети окунули головой в унитаз члена ансамбля Ильи Резника и сняли это на видео. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.