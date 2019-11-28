Рейтинг Владимира Зеленского стремительно падает

В течение осени 2019 года рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому заметно снизился. Если в начале сентября украинского лидера поддерживали 72% опрошенных, то к концу декабря их осталось всего 52%.

Также в отчёте Киевского международного института социологии, опубликованном 27 ноября на сайте организации сказано, что число граждан, которые не одобряют политику Зеленского, увеличилось с 23% до 36%. На 12% выросло количество тех, кто относится к Зеленскому негативно, с 7% до 19%.

Вместе с президентом поддержку теряет премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Если в начале сентября к нему положительно относились 17% опрошенных, то в конце ноября — 11%, а число недовольных выросло до 25%, пишет «ТАСС».

Ранее в социальных сетях в очередной раз высмеяли Владимира Зеленского. На этот раз поводом стала его новая форма с черепом на шевроне.

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