Найден склоняющий пассажиров на темную сторону рейс

Рейс Москва-Минеральные Воды оказался в центре внимания СМИ во второй раз за два дня. На этот раз один из пассажиров решил покурить в самолете, а второй — ругаясь матом шел в кабину к пилотам.

Как сообщает РИА «Новости», борт готовился к взлету из московского Домодедово.

Внезапно 40-летний житель Северной Осетии начал ругаться матом и пытаться попасть в кабину к пилотам. Пока экипаж находился в замешательстве, 44-летний Петербуржец решил не терять время и покурить в самолете.

Лайнер был вынужден вернуться обратно на стоянку.

Позднее выяснилось, что оба пассажира были изрядно пьяны.

В итоге в отношении жителя Северной Осетии было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а на гражданина РФ составили административный протокол.

Накануне две пассажирки рейса Москва — Минеральные Воды устроили матерную дуэль прямо во время полета.