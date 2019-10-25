Под Иркутском выявили превышение вредных веществ

В реке Ангаре в Иркутской области Росприроднадзор выявил многократные превышения содержания вредных веществ.

Предварительно на это обратил внимание Совет при президенте РФ по правам человека.

«Проверка ведомства подтвердила опасения членов Совета и выявила многократные превышения вредных веществ в Ангаре, причины которых могут быть связаны с деятельностью ранее эксплуатируемых ООО "Усольехимпром" и ООО "Усолье-Сибирский силикон"», — сказано на сайте СПЧ.

Согласно ответу Роспотребнадзора, по состоянию на 30 августа на отдельных участках выявлены превышения содержания ртути в атмосфере более чем в 160 раз, в пробах воды из коллекторов с территории промплощадки - в 310 раз, в поступающих в Ангару сточных водах - в 29 раз.

Кроме того, все взятые пробы грунта не соответствуют установленным нормативам качества — превышения по свинцу достигают 629 раз, по нефтепродуктам 8,7 раза, по меди 6,3 раза, по цинку 5,4 раза.

По информации РИА «Новости», в ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского вводила в городе режим ЧС из-за риска угрозы техногенного характера. Проблема возникла в связи с тем, что с промышленной площадки бывшего химкомбината «Усольехимпром» в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения.

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