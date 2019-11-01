Режиссер Серебренников избежал второй подписки о невыезде

Суд не удовлетворил ходатайство прокурора об отправке фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде. Гособвинение настаивало, что из-за отсутствия меры пресечения они могут скрыться.

В постановлении Мещанского суда Москвы говорится, что одна тяжесть обвинения при отсутствии доказательств сама по себе не является основанием для подписки о невыезде. Реальных аргументов в пользу того, что фигуранты могут скрыться, нет, заключила судья Олеся Менделеева.

Обвиняемые будут участвовать в заседаниях без какой-либо меры пресечения, уточняет ТАСС.

Мещанский суд начал новое рассмотрение дела Кирилла Серебренникова после того, как в начале октября Мосгорсуд постановил вернуть его на второй круг. Дело рассмотрят в новом составе судей.

Напомним, следствие настаивает, что Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум похитили 133 млн из 214 выделенных на проект «Платформа» госсредств. Экспертиза показала, что на проект израсходовано больше денег, чем дало государство. Сначала Серебренников и другие фигуранты дела находились под подпиской о невыезде, в апреле суд снял эту меру пресечения.