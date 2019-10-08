Дело Серебренникова вернули в районный суд на второй круг

Дело Серебренникова вернули в районный суд на второй круг

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Мосгорсуд, рассматривая апелляцию по делу «Седьмой студии», принял решение направить дело на новое рассмотрение и отказал в возврате его в прокуратуру. Отмену меры пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменения.

Мещанский суд 11 сентября отправил дело в прокуратуру для устранения противоречий, препятствующих вынесению приговора. В частности, суд указывал на ошибку в подсчете суммы хищений. Это решение обжаловала прокуратура.

Мосгорсуд постановил забрать дело из прокуратуры и направить его в суд первой инстанции для рассмотрения в новом составе судей, передает «Интерфакс».

Напомним, создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, генпродюсера Алексея Малобородского, директора РАМТ Софью Апфельбаум, главного бухгалтера Нину Масляеву и бывшего гендиректора Юрия Итина обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных Минкультом на проект «Платформа». Последняя экспертиза показала, что на реализацию проекта «Седьмая студия» потратила больше денег, чем ей выделило государство.

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