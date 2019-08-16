Стали известны итоги второй экспертизы по делу «Седьмой студии»

Суд в Москве огласил результаты повторной экспертизы по делу о хищениях 133 млн рублей в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Оказалось, что стоимость реализованного проекта «Платформа» была гораздо больше выделенных государством средств.

Судья Мещанского суда столицы Ирина Аккуратова зачитала итоги экспертизы. В ней говорится, что «осуществление проекта «Платформа» было значительным культурным событием» и сумма расходов на него должна превышать государственные субсидии.

Финансовые эксперты указали, что установить порядок расходования денег невозможно из-за отсутствия бухгалтерских документов. По той же причине нельзя сделать выводы о нецелевом расходовании средств.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил ТАСС, что в экспертизе говорится о стоимости проекта в 300 млн рублей, в то время как государство выделило только 210 млн. Сторона защиты осталась довольна выводами экспертов.

В феврале судья назначила повторную экспертизу из-за возражений адвокатов. Исследование проводил Центр судебной экспертизы при Минюсте.

Напомним, Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» обвинили в хищении 133 млн выделенных Минкультуры денег через театральный проект «Платформа». Главный бухгалтер организации Нина Масляева признала вину и дала показания, что руководство требовало обналичивать субсидию, а деньги использовало в личных целях.