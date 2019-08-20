Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
В Москве госпитализирован художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. У режиссера может быть воспаление легких.
Директор театра Марк Варшавер заявил, что 85-летнего Захарова доставили в больницу из-за высокой температуры, которая держалась три дня. Диагноз пневмония он назвал преждевременным.
Варшавер допустил выпуску Захарова из больницы через два-три дня, пишет ТАСС.
Марк Захаров – уроженец Москвы. Он окончил актерский факультет ГИТИСа. Захаров был назначен худруком «Ленкома» в 1973 году. За 45 лет он поставил более 40 спектаклей. Он является режиссером таких фильмов, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».
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