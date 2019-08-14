Армен Джигарханян в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Это подтвердил его продюсер Марк Рудинштейн.
С его слов, ухудшение состояния вызвано обострением диабета. Джигарханяна должны отпустить через четыре дня, передает АГН «Говорит Москва».
В 2018 году Джигарханяна госпитализировали пять раз. Осенью его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. За несколько месяцев до этого его положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственой вентиляции легких.
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