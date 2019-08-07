У актера Валентина Гафта случился инсульт

У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.

Некоторое время после инсульта Гафт лежал в реанимации. После нормализации состояния его перевели в неврологию.

Его супруга Ольга Остроумова подтвердила, что артист находится в удовлетворительном состоянии и врачи внимательно следят за его здоровьем, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Гафт родился в 1935 году в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ. Актер известен по ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Гараж», «Чародеи», «Мастер и Маргарита».