У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Некоторое время после инсульта Гафт лежал в реанимации. После нормализации состояния его перевели в неврологию.
Его супруга Ольга Остроумова подтвердила, что артист находится в удовлетворительном состоянии и врачи внимательно следят за его здоровьем, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Гафт родился в 1935 году в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ. Актер известен по ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Гараж», «Чародеи», «Мастер и Маргарита».
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