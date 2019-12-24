Режиссёр Галина Волчек впала в кому

Российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве.

В больницу ее доставили вечером 23 декабря на машине скорой помощи. По предварительным данным, у 86-летней Волчек проблемы с сердцем. Отмечается, что сейчас она находится в реанимации в состоянии комы, сообщает телеграмм канал «112».

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В театр «Современник», созданный в 1956 году, она пришла как актриса, в начале 1960-х стала ставить спектакли. В 1971 году была назначена главным режиссером, в 1989 году стала художественным руководителем.

Ранее сообщалось, что актер театра «Современник» Валентин Гафт выписан из больницы и направлен в реабилитационный центр. Там он продолжит восстановление после инсульта.

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