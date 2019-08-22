Гафта после инсульта положили в реабилитационный центр

Актер театра «Современник» Валентин Гафт выписан из больницы и направлен в реабилитационный центр. Там он продолжит восстановление после инсульта.

Об этом сообщила его супруга, народная артистка РФ Ольга Остроумова. По ее словам, состояние артиста стабильное. Она также напомнила, что после инсульта восстанавливаются примерно год, а «пока прошел только месяц» и делать прогнозы рано, сказала она агентству городских новостей «Москва».

Об экстренной госпитализации 83-летнего Гафта стало известно 7 августа. Он некоторое время лежал в реанимации, затем его перевели в неврологию.

Гафт является выпускником школы-студии МХАТ. Он играл в спектаклях Романа Виктюка, Галины Волчек и других режиссеров. Гафт известен по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и других.