Реформу подготовки водителей в России запустят в январе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке подготовки водителей. Ряд новшеств начнет действовать в январе 2020 года.

В документе, подписанном 20 декабря, говорится о снятии запрета на обучение водителей на магистралях с разрешенной скоростью выше 60 км/ч. Одновременно изменится возрастной ценз: права на вождение автобуса, троллейбуса и трамвая можно будет получить с 20 лет (сейчас с 16).

ГИБДД добавят рычаги для воздействия на нарушителей: права после лишения перестанут возвращать до погашения штрафов, пишет «Коммерсантъ».

Более глобальные изменения вступят в силу 1 октября. На смену «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен на проверку навыков вождения. Кроме того, с октября ГИБДД будет публиковать лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут, поэтому «обкатать» его заранее не получится.

Другое нововведение касается возможности аннулировать по жалобе отрицательную оценку.

Ранее сообщалось, что в России снизят нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч.

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