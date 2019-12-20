Нештрафуемое превышение скорости решено понизить до 10 км/ч
В правила дорожного движения внесут изменения, касающиеся штрафов за превышение скорости. Нештрафуемый порог станет ниже.
Показатель снизят с 20 км/ч до 10 км/ч, сообщает «ПолитЭксперт». Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
По его словам, точность работы камер позволяет наказывать водителей за нарушение скоростного режима.
Санкции за превышение скорости в пределах 20 км/ч не применяют с 2013 года. Вопрос о возвращении штрафов подняли в 2018 году. В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД обосновать штрафы за превышение более 10 км/ч. Ведомство инициативу не поддержало.
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