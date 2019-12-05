МВД против снижения порога превышения скорости

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает против снижения порога превышения скорости, который не облагается штрафом, с 20 до 10 км/ч.

По словам главы министерства, инициатива нововведения не принадлежит МВД, которое при этом ратует за увеличение скорости на автомагистралях, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать вопрос целесообразности наказания за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Напомним также, санкции за превышение скорости на 10-20 км/ч не применяют с 2013 года. В прошлом году вопрос о возвращении штрафов поднял вице-мэр Максим Ликсутов. В декабре 2018 года правительство поручило проработать поправки в ПДД, предусматривающие наказание за превышение максимально допустимой скорости. В ГИБДД разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. рублей за превышение на 10-20 км/ч и 3 тыс. за скорость выше положенной на 30-40 км/ч. Документ никуда не внесли.

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