Медведев поручил вернуть и обосновать штраф за плюс 10 км/ч

МВД поручено дополнительно проработать вопрос целесообразности наказания за превышение скорости на 10-20 км/ч. Доклад в правительство должны представить ко 2 декабря.

Соответствующее поручение на совещании в Екатеринбурге дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он потребовал привлечь к проработке штрафов за превышение скорости «заинтересованных органов власти» и организации, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, санкции за превышение скорости на 10-20 км/ч не применяют с 2013 года. В прошлом году вопрос о возвращении штрафов поднял вице-мэр Максим Ликсутов. В декабре 2018 года правительство поручило проработать поправки в ПДД, предусматривающие наказание за превышение максимально допустимой скорости. В ГИБДД разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. рублей за превышение на 10-20 км/ч и 3 тыс. за скорость выше положенной на 30-40 км/ч. Документ никуда не внесли.