Предел допустимого превышения скорости хотят снизить

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости.

В настоящее время он равен 20 километрам в час.

Заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил, что МВД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.

Эта норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях, который готовится правительством.



Сейчас камеры на дорогах фиксируют превышение скорости с очень небольшим процентом погрешности. Именно по этой причине нужно снизить ненаказуемый порог до ранее установленных величин в 10 километров в час.

Такая мера необходима, потому что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скорости участниками дорожного движения, пишут «Известия».



Ранее сообщалось, что в России готовят новый стандарт, позволяющий водителям разгоняться на автомагистрали до 130 км/ч. Сейчас действует ограничение до 110 км/ч.