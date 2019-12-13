Речь появилась в мире 20 миллионов лет назад

Речь появилась в мире 20 миллионов лет назад

фото: Natworld.info

Приматы, как оказалось, способны издавать контрастные гласные звуки. Это и есть ключевой элемент человеческой речи.

По мнению учёных, это значит, что наши предки могли начать говорить намного раньше, чем думали. Ранее считалось, что речь появилась примерно 200 тысяч лет назад.

Теперь выяснилось, что после того, как предки человека стали ходить на двух ногах, голова сместилась назад, заняв место прямо над позвоночным столбом, а гортань опустилась вниз. С конца 1960-х годов в исследованиях по развитию речи преобладала теория, согласно которой удлинение голосового тракта в результате спуска гортани было первым шагом в возникновении речи.

Изменение положения гортани привело к появлению более длинной полости - глотки. Именно она отвечает за увеличение диапазона и четкости производимых звуков, пишет «РИА Новости».

Ранее датские ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом и опровергли популярное мнение о том, что предварительное постукивание предотвращает выплескивание пены.

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