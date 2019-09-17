На реализацию «формулы Зеленского» по Донбассу отведен год

В МИД Украины сообщили о существовании условной «формулы Зеленского» по Донбассу. Один из ее пунктов гласит, что украинские власти перейдут к радикальным мерам, если в скором времени война не прекратится.

Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. Он, в частности, заявил, что власть попробует «дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону».

Пристайко указал, что до перехода к радикальным действиям в Донбассе «есть от полугода до года», пишет РБК.

Ранее глава МИД сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не станет вносить в Конституцию изменения, касающиеся особого статуса Донбасса.