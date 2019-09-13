Разрушенные территории Донбасса станут балластом для Киева

Присоединение Донбасса сейчас приведет лишь к дополнительным тратам, заявил один из лидеров украинских неонацистов Андрей Билецкий.

По словам боевика, реинтеграция ДНР и ЛНР бесполезна, т.к. Киев в течение пяти лет вел гражданскую войну на территории республик и она пришла в негодность.

«Мой ответ абсолютно противоположный тому сценарию, который делают сейчас… Я считаю, что мы должны не строить мосты, а строить фактическую реальную стену вокруг этих территорий», – приводит слова Билецкого «Политэксперт».

При этом в самих республиках о присоединении к Украине даже не думают. Наоборот, накануне глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о желании интегрироваться с Россией.