США разрушили свою военную базу в Сирии
Американские военные разрушили свою военную базу с взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов при выходе из сирийского Телль-Байдара.
По данным ТАСС, база была уничтожена практически полностью.
До этого военные США покинули базы, расположенные рядом с городами Манбидж и Умм-Миаль. Базы Дадат и Умм-Миаль заняли сирийские правительственные войска.
Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.
Ранее в НАТО создали кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии. Он будет заниматься исследованием и прогнозированием возможных последствий турецкой операции на севере страны.
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