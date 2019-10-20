США разрушили свою военную базу в Сирии

Американские военные разрушили свою военную базу с взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов при выходе из сирийского Телль-Байдара.

По данным ТАСС, база была уничтожена практически полностью.

До этого военные США покинули базы, расположенные рядом с городами Манбидж и Умм-Миаль. Базы Дадат и Умм-Миаль заняли сирийские правительственные войска.

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

Ранее в НАТО создали кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии. Он будет заниматься исследованием и прогнозированием возможных последствий турецкой операции на севере страны.