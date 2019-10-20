В НАТО создали кризисный штаб по турецкой операции в Сирии
В НАТО создали кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии. Он будет заниматься исследованием и прогнозированием возможных последствий турецкой операции на севере Сирии.
Как сообщает газета Welt am Sonntag, ранее представители Турции заявили о готовности информировать НАТО о своих действиях в Сирии.
Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.
17 октября Турция согласилась прекратить огонь в Сирии на 120 часов, чтобы предоставить силам YPG возможность выйти в зону безопасности.
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