В НАТО создали кризисный штаб по турецкой операции в Сирии

В НАТО создали кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии. Он будет заниматься исследованием и прогнозированием возможных последствий турецкой операции на севере Сирии.

Как сообщает газета Welt am Sonntag, ранее представители Турции заявили о готовности информировать НАТО о своих действиях в Сирии.

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

17 октября Турция согласилась прекратить огонь в Сирии на 120 часов, чтобы предоставить силам YPG возможность выйти в зону безопасности.