На разработку корабля «Орел» запросили миллиарды

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запросила у «Роскосмоса» выделить дополнительно 18 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», на котором планируется полет на орбиту Луны в 2023 году.

«Предлагаемые решения: Выделить дополнительные средства в объеме 18,1 млрд руб. по госконтракту ОКР ППТК (ЛКИ-1) (опытно-конструкторская работа Перспективный пилотируемый транспортный корабль (Летно-конструкторские испытания-1) – ред.)»,— говорится в материалах, представленных «Роскосмосу», сообщает «Коммерсант».

Напомним, разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль «Орёл», предназначенный для полётов к Луне. Его вес оказался более чем на две тонны тяжелее, чем ограничение по массе, утверждённое «Роскосмосом».

Больше запланированного весят практически все системы корабля. Например, вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 килограмм, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 килограммов, двигательная установка - на 107, система стыковки - на 90.

В этой связи разработаны меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Хотя и текущий перегруз на 2,3 тонны, не мешает летным испытаниям корабля на ракете «Ангара-А5П». Грузоподъемности носителя достаточно, чтобы вывести «Орла» на околоземную орбиту, пишут «Аргументы и Факты».

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