Космический корабль «Орел» не полетит на Луну из-за перевеса

Разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль «Орёл», предназначенный для полётов к Луне. Его вес оказался более чем на две тонны тяжелее, чем ограничение по массе, утверждённое «Роскосмосом».

Больше запланированного весят практически все системы корабля. Например, вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 килограмм, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 килограммов, двигательная установка - на 107, система стыковки - на 90.

В этой связи разработаны меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Хотя и текущий перегруз на 2,3 тонны, не мешает летным испытаниям корабля на ракете «Ангара-А5П». Грузоподъемности носителя достаточно, чтобы вывести «Орла» на околоземную орбиту, пишут «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» дополнительно изготовит два пилотируемых корабля «Союз МС» из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию в предстоящие два года.

Читайте нас в мобильном приложении