Расстрелянным в воинской части Забайкалья спишут кредиты
Семьям военнослужащих, погибших при расстреле в Забайкалье, выплатили по 6 680 000 рублей, заявил референт Главного военно-политического управления Минобороны РФ Рустем Клупов.
Кроме этого, как пишет телеканал 360, Минобороны обратилось в банк с предложением списать кредитные обязательства погибших.
Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов, поступивший на службу летом 2019 года, застрелил 8 солдат. При даче показаний он рассказал, что в день убийства его хотели изнасиловать.
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