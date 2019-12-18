За расстрел их танков солдаты отсудили у Минобороны ₽6 млн

Ленинградский областной суд обязал Минобороны России выплатить в общей сложности 6 ммиллионов рублей троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные в сентябре 2017 года. Во время учений их расстреляли из танков.

Так, Дмитрий Пахмутов получит 3 миллиона рублей компенсации, Вадим Габидуллин — 2 миллиона рублей, а Арсен Османов — 1 миллион рублей.

По словам адвоката правозащитной организации «Зона права», представлявшего интересы солдат, осенью два года назад из-за халатности руководства четверо военнослужащих оказались в зоне поражения танкового огня.

Тогда один из них, 20-летний Андрей Виттих, погиб на месте, а трое его сослуживцев были тяжело ранены.

При этом, как подчеркнул защитник срочников, после случившегося против руководителя имитационной команды подполковника Дениса Горелышева и начальника полигона подполковника Виктора Кривошеина возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель человека (часть 2 статьи 293 УК). Они получили по три года условно и выплатили пострадавшим по 10 тысяч рублей, пишет «Медиазона».

Ранее в Миллерово поймали пьяного мужчину, который во время задержания обстрелял инспекторов ГИБДД из салютной ракетницы.

Читайте нас в мобильном приложении