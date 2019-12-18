В Миллерово пьяный мужчина обстрелял гаишника салютом
В Ростовской области задержан 45-летний мужчина, который во время задержания обстрелял инспекторов ГИБДД из салютной ракетницы. Инцидент произошел 15 декабря в Миллерово.
В момент задержания мужчина был изрядно пьян и таким образом решил оказать силовикам сопротивление.
По информации РЕН ТВ, обстрелянный салютом сотрудник полиции не пострадал. А вот на любителя салютов завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее замглавы ГИБДД России Владимир Кузин заявил о катастрофической нехватке сотрудников Госавтоинспекции.
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