В Миллерово пьяный мужчина обстрелял гаишника салютом

В Ростовской области задержан 45-летний мужчина, который во время задержания обстрелял инспекторов ГИБДД из салютной ракетницы. Инцидент произошел 15 декабря в Миллерово.

В момент задержания мужчина был изрядно пьян и таким образом решил оказать силовикам сопротивление.

По информации РЕН ТВ, обстрелянный салютом сотрудник полиции не пострадал. А вот на любителя салютов завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее замглавы ГИБДД России Владимир Кузин заявил о катастрофической нехватке сотрудников Госавтоинспекции.

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