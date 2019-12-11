Сотрудников ГИБДД не хватает в России

В России в настоящее время недостаточно сотрудников Госавтоинспекции.

Об этом сообщил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин. «Для решения ряда задач, конечно, сотрудников ГИБДД недостаточно», - сказал он.

Сегодня штатная численность сотрудников ГИБДД составляет 90 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в регионах начались сокращения сотрудников Госавтоинспекции, но при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Планировалось уволить около 2 тысяч штатных единиц.

Это необходимо для укрепления подразделений МВД по вопросам миграции, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что МВД России не планирует закупать роботов-полицейских к 2030 году. О том, что роботов могут начать использовать в некоторых подразделениях в октябрезаявлял представитель компании-разработчика Promobot Константин Покладок.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств»,— сообщили в пресс-центре ведомства ТАСС.

Компания Promobot производит своих роботов в Перми. Как рассказывал на выставке «Интерполитех» Покладок, роботов можно привлекать к работе в таких подразделениях, как транспортная полиция, ГИБДД, миграционные подразделения: они предназначены для работы в местах скопления людей.

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