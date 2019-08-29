Рассказавшую о травле сына женщину обвинили в экстремизме

Жительницу Омска Наталью Граф обвиняют в экстремизме за пост на Facebook, в котором она пожаловалась на травлю её сына в школе.

По ее словам, «некий не существующий в природе родительский комитет "Росток"» пожаловался на пост о травле со стороны учителей и попросил привлечь Наталью к уголовной ответственности.

Речь идет о публикации Граф 3 декабря 2008 года. В нем она рассказывает о конфликте ребенка с учителем и выражает крайнюю обеспокоенность происходящим.

«Что в это время происходит в душе у 14-летнего подростка? Взять в руки ружье или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия», написала тогда она.

В итоге ее запись сочли пропагандой оружия и демонстрацией экстремистских наклонностей, сообщает TJ. Кроме этого Наталью обвинили в том, что таким образом она призывает пользователей присылать ей негативные истории об учителях, разжигая тем самым ненависть к социальной группе «педагоги».

Сейчас письмо мифического родительского комитета передали в Центр. «Э», а тексты постов Натальи направили на экспертизу.

Ранее Минпросвещения составило кодекс профессиональной этики для учителей, который обязывает педагогов обязали уважать детей и не травмировать их психику.