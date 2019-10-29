Рассекречены имена создавших атомную бомбу для СССР немцев

В России рассекретили имена немцев, участвующих в создании атомной бомбы СССР. Один из них – лауреат Нобелевской премии Густав Герц.

Согласно опубликованным «Росатомом» документам, в проекте участвовали шестеро немцев - Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель. Они разрабатывали оружие сначала при Адольфе Гитлере, а потом помогали создать атомную бомбу советским ученым, пишет РБК.

Из приказа от 26 декабря 1945 года следует, что из Германии вывозили оборудование и материалы для советской лаборатории. В СССР доставили в том числе справочную литературу.

В 1945 году в СССР создали Специальный комитет по использованию атомной энергии. Он был открыт спустя 2 недели после сброшенных Америкой атомных бомб на города Хиросима и Нагасаки. В 1945 году немецких ученых привезлли в СССР. Первую атомную бомбу испытали в 1949 году на полигоне в Казахстане.