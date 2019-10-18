Рассекречены данные 1944 года о разминировании русскими Белграда
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Белграда в 1944 году от фашистов. Среди них встречаются политдонесения, данные о подвигах и разминировании города, который немцы подготовили к уничтожению.
Информация о Белградской операции размещена на сайте ведомства в специальном разделе. Опубликованы вырезки из газет, документы о наградах бойцов Красной армии.
На сайте есть данные о разминировании Белграда, который немцы собирались взорвать, а также показания ефрейтора немецкой пехотной дивизии о происходящем в концлагере в Руме.
Белградская операция длилась с 28 сентября по 20 октября 1944 года. В ней погибли около тысячи воинов Красной армии.
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