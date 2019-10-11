Факты об освобождении Риги и концлагеря Саласпилс рассекретили

Рассекречены документы об освобождении Риги и Латвии от фашистов в 1944 году. Среди них – донесения о штурме города «амфибиями» и данные об освобождении концлагеря Саласпилс, где погибли до 100 тыс. человек.

Рассекреченные Минобороны России документы показывают, что советская армия готовилась к операции очень тщательно. Немцы делали ставку на авиацию, но Красная Армия удивила противника иной тактикой и применила машины-амфибии. С их помощью на плацдарм были доставлены 3 тыс. человек, пушки, продовольствие, боеприпасы.

В документах также говорится об освобождении концлагеря Саласпилс – в 17 километрах от Риги. Здесь находились пленные, репрессированные жители Риги и евреи. Узникам давали от 80 до 100 г хлеба в день и 1-2 л травяного супа. Детей из концлагеря немцы использовали для переливания крови фашистам, рассказывают «Известия».

Напомним, Рижская операция длилась с 14 сентября по 24 октября 1944 года. 15 октября была взята Рига, а 22 октября освободили большую часть Латвии. В боях за Латвию погибли около 150 тыс. советских солдат.