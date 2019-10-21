Рассекречен документ о первой советской ядерной бомбе

Госкорпорация «Росатом» рассекретила поручение о создании первой ядерной бомбы. В документе, адресованном конструкторскому бюро, говорится о разработке «реактивного двигателя С».

Материалы об истории атомной отрасли публикуют к ее 75-летию. Поручение руководителя атомной отрасли СССР Бориса Ванникова было направлено директору конструкторского бюро № 11 (КБ-11) Павлу Зернову.

В нем требуется под руководством лаборатории № 2 создать реактивный двигатель в двух вариантах – на тяжелом топливе (С-1) и легком (С-2). Под тяжелым топливом подразумевался оружейный плутоний, а под легким – оружейный уран. Под лабораторией № 2 имелся в виду Курчатовский институт.

Ванников установил сроки выполнения задач и поручил И.В., П.М. и Ю.Б. ежемесячно докладывать о ходе работ, передает РБК. Эти инициалы принадлежали научному руководителю атомного проекта СССР Игорю Васильевичу Курчатову, директору КБ-11 Павлу Михайловичу Зернову и главному конструктору, научному руководителю КБ-11 Юлию Борисовичу Харитону.

Атомную бомбу испытали 29 августа 1949 года. Ее мощность составила более 20 килотонн. Удар был признан успешным.