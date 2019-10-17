Одному из создателей атомной бомбы в СССР исполнилось 100 лет

Разработавшему решение уравнения гравитации Альберта Эйнштейна российскому ученому Исааку Халатникову исполнилось 100 лет. Он учился у лауреата Нобелевской премии Льва Ландау и воспитал целое поколение физиков.

Поздравление ученому направил президент России Владимир Путин. Халатникова лично поздравил губернатор Московской области Александр Воробьев.

В честь столетнего юбилея принято решение присвоить имя ученого школе в Черноголовке, передает телеканал «360».

Ученый обрел популярность благодаря так называемой сингулярности Белинского — Халатникова — Лифшица, которая стала решением уравнения Эйнштейна. Вместе с Ландау Хлебников работал над созданием атомной бомбы – выполнял расчеты ядерного оружия, за что был награжден Сталинской премией.