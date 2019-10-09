Известный российский ученый покончил с собой
В Москве покончил с собой 80-летний ученый-геолог Владимир Ларин. Он выстрелил в себя из обреза.
Трагедия произошла в его московской квартире. Тело Ларина нашли на балконе.
Как сообщает Telegram-канал 112, Ларин болел онокологией и в последнее время жаловался на сильные боли.
Ларин – автор 5 книг и более 40 научных статей. Ученому принадлежит гипотеза «Расширяющейся Земли», известная как «Гипотеза изначально гидридной Земли».
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