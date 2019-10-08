В СИЗО совершил суицид начальник шахты где погибли люди

В СИЗО Якутска покончил с собой один из руководителей шахты «Мир», где в 2017 году погибли восемь горняков. Его обвиняли в нарушении правил безопасности при проведении горных работ, повлекшем смерть нескольких шахтеров.

Речь идет о начальнике шахты Алексее Бурксере. Тело с признаками суицида нашли в следственном изоляторе, следов насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Интерфакс».

По факту смерти начата проверка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, трагедия на руднике компании «АЛРОСА» произошла 4 августа 2017 года. Рудник затопило, когда в нем был 151 шахтер, восемь погибли. Было возбуждено уголовное дело против руководителей рудника - Александра Манна и Алексея Бурсера. Следствие полагает, что они знали об аварийном состоянии шахты, но не эвакуировали работников. Их арестовали 7 октября из-за того, что Бурксер предпринимал попытки скрыться, а Манн пытался помешать расследованию.