Раскрыто убийство ингушского силовика и его брата

Следственный комитет России сообщил о задержании шестерых членов преступной группы, причастной к убийству главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева. Операцию по их поимке провели 6 декабря в Москве и Ингушетии.

Как сообщили в СКР, среди задержанных — предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев. Он конвоирован в здание ведомства.

В операции по задержанию участвовали ФСБ, МВД и Росгвардия. Продолжается розыск других лиц, причастных к убийству Эльджаркиева, говорится на сайте СК.

Убийство произошло 2 ноября 2019 года. Злоумышленник несколько раз выстрелил в Эльджаркиева и его брата Ахмеда во дворе дома в Москве. Оба скончались до приезда скорой. Брат Эльджаркиева работал врачом в столичной клинике.



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